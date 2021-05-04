Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 08:45
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VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 08:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL
INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA MENTRE INESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN ESTERNA
SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCODO E VIA DELLA PISANA DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE
SU VI ANETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO FERROVIARIO
DA OGGI E FINO AL 7 MAGGIO, SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO, ALCUNI TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO NELLA TRATTA ROMA TERMINI-PISA CENTRALE GROSSETO
DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral