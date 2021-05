Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 08:45

VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 08:35 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA MENTRE INESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISISONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN ESTERNA

SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCODO E VIA DELLA PISANA DIREZIONE ROMA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE

SU VI ANETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

TRASPORTO FERROVIARIO

DA OGGI E FINO AL 7 MAGGIO, SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO, ALCUNI TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO NELLA TRATTA ROMA TERMINI-PISA CENTRALE GROSSETO

