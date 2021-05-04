Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL
INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PARTIAMO DAL RACCORDO
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
ALTEZZA SVINCOLO VIA PRENESTINA CON CODE FINO LO SVINCOLO DELL A 24 ROMA TERAMO
RIMANIAMO SULLA ROMA TERAMO MA SUL TRATTO URBANO
SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA LA CHIUSURA MOMENTANEA
DEL NODO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE VIA SALARIA
CON INCOLONNAMENTI FINO ALLO SVINCOLO CON LA TOGLIATTI
ALTRI INCOLONNAMENTI LI TROVIAMO SULLA VIA CASSIA
ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI
SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SI STA IN CODA SULLA PONTINA
ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA
SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00
DA ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral