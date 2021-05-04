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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 15:30

di - 04 Maggio 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO
    BUON POMERIGGIO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL
    INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO
    UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
    ALTEZZA SVINCOLO VIA PRENESTINA CON CODE FINO LO SVINCOLO DELL A 24 ROMA TERAMO
    RIMANIAMO SULLA ROMA TERAMO MA SUL TRATTO URBANO
    SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA LA CHIUSURA MOMENTANEA
    DEL NODO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
    IN DIREZIONE VIA SALARIA
    CON INCOLONNAMENTI FINO ALLO SVINCOLO CON LA TOGLIATTI
    ALTRI INCOLONNAMENTI LI TROVIAMO SULLA VIA CASSIA
    ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI
    SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SI STA IN CODA SULLA PONTINA
    ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
    POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA
    SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
    RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
    DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00
    DA ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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