Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 17:15

AGGIORNAMENTO SULLA ROMA FIUMICINO

CODE PER INCIDENTE TRA PARCO DÈ MEDICI E VIA MAGLIANA VECCHIA

IN DIREZIONE DELL’EUR

SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RIMANIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE

CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO

E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA

TRA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASILINA

ALTRI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO

SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO

E SULLA VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE A LA GIUSTINIANA

PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI

SULLA CASSIA BIS DOVE SI RALLENTA

DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,

POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA

SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30

RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,

DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00

CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO E’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE

