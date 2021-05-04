Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 17:15
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VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 17:05 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL
INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULLA ROMA FIUMICINO
CODE PER INCIDENTE TRA PARCO DÈ MEDICI E VIA MAGLIANA VECCHIA
IN DIREZIONE DELL’EUR
SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIMANIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE
CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO
E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA
TRA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASILINA
ALTRI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO
SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
E SULLA VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE A LA GIUSTINIANA
PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA CASSIA BIS DOVE SI RALLENTA
DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA
SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO E’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE
DA ASTRAL INFOMOBLITA E MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral