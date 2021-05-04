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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 17:15

di - 04 Maggio 2021 - 17:15

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    VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 17:05 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL
    INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULLA ROMA FIUMICINO
    CODE PER INCIDENTE TRA PARCO DÈ MEDICI E VIA MAGLIANA VECCHIA
    IN DIREZIONE DELL’EUR
    SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    RIMANIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE
    CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO
    IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO
    E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA
    TRA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASILINA
    ALTRI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO
    SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
    E SULLA VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE A LA GIUSTINIANA
    PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI
    SULLA CASSIA BIS DOVE SI RALLENTA
    DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
    POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA

    SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
    RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
    DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00
    CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO E’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE
    DA ASTRAL INFOMOBLITA E MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E TUTTO
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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