Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 20:20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI
UNICA ECCEZIONE RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DAL CENTRO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE è RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA
SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO E’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE
PER OGGI è TUTTO APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE
GRAZIE PER L ASCOLTO E BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral