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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 20:30

di - 04 Maggio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ 2021 4 MAGGIO ORE 20:20 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI
    UNICA ECCEZIONE RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DAL CENTRO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE è RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S,
    POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA
    SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
    RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO,
    DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00

    CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO E’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE
    PER OGGI è TUTTO APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE
    GRAZIE PER L ASCOLTO E BUONA SERATA
    Servizio fornito da Astral

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