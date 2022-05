Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO

UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE

ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LE USCITE TRIONFALE E BOCCEA

A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE

SULL A1 ROMA FIRENZE

ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE

SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA

PER CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA

PERCORSO ALTERNATIVO CON USCITA A MAGLIANO SABINA E RIENTRARE AD ORTE DOPO AVER PERCORSO LA VIABILITÀ ORDINARIA

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO

CODE PER CANTIERI ATTIVI VERSO IL CENTRO

ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA

SEMPRE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI

A SUD DELLA CAPITALE CONSUETI INCOLONAMENTI

SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI

QUI NELLE DUE DIREZIONI

E IN CHIUSURA ALTRI DISAGI SULLA SALARIA

SEMPRE PER CANTIERI VERSO IL RACCORDO

TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI

è TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral