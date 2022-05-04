Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LE USCITE TRIONFALE E BOCCEA
A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE
SULL A1 ROMA FIRENZE
ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE
SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA
PER CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA
PERCORSO ALTERNATIVO CON USCITA A MAGLIANO SABINA E RIENTRARE AD ORTE DOPO AVER PERCORSO LA VIABILITÀ ORDINARIA
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO
CODE PER CANTIERI ATTIVI VERSO IL CENTRO
ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
SEMPRE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
A SUD DELLA CAPITALE CONSUETI INCOLONAMENTI
SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI
QUI NELLE DUE DIREZIONI
E IN CHIUSURA ALTRI DISAGI SULLA SALARIA
SEMPRE PER CANTIERI VERSO IL RACCORDO
TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI
è TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral