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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 11:30

di - 04 Maggio 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
    ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA
    TRA LE USCITE TRIONFALE E BOCCEA
    A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

    SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE
    SULL A1 ROMA FIRENZE
    ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE
    SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA
    PER CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA
    PERCORSO ALTERNATIVO CON USCITA A MAGLIANO SABINA E RIENTRARE AD ORTE DOPO AVER PERCORSO LA VIABILITÀ ORDINARIA
    SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO
    CODE PER CANTIERI ATTIVI VERSO IL CENTRO
    ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
    SEMPRE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
    A SUD DELLA CAPITALE CONSUETI INCOLONAMENTI
    SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI
    QUI NELLE DUE DIREZIONI
    E IN CHIUSURA ALTRI DISAGI SULLA SALARIA
    SEMPRE PER CANTIERI VERSO IL RACCORDO
    TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI
    è TUTTO DA MARCO CILUFFO GRAZIE DELL’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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