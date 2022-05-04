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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 18:45

di - 04 Maggio 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE LUGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA E PIU AVANTI SEGNALIAMO INCIDENTE IN GALLERIA APPIA

    ANALOGA SITUAZIONE IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CODE PER INCIDENTE SU VIA PALOMBARESE TRA VIA NOMENTANA E VIA NOMENTANA BIS CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’AQUINO
    RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
    SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI.
    CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI
    SI STA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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