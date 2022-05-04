Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA
ANALOGA SITUAZIONE IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA MENTRE IN INGRESSO ALLA CAPITLAE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST
SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral