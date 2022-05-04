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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 19:45

di - 04 Maggio 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE LIEVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA

    IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO ALLA CAPITLAE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST
    SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI.
    CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI
    TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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