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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 20:30

di - 04 Maggio 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, SI VIAGGIA A RILENTO DA VIA ARDEATINA A VIA APPIA
    RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO ALLA CAPITLAE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST
    SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI.
    CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI
    TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE DI ASTRAL SPA.
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA
    Servizio fornito da Astral

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