Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA CHIUSA DELLA STRADA REGIONALE FLACCA AL KM 4+700 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER CHI PROVIENE DA TERRACINA; PER CHI PROVIENE DA SPERLONGA TRAFFICO DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA AL BIVIO DI SANTA ANASTASIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral