Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.05

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;

VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA FIUMICINO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

