Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA VIA DEL MARE;
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral