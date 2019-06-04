Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON LUNGHE CODE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E PONTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA; IL TRAFFICO IN ESTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD;
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral