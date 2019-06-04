Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA;
I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
SITUAZIONE INVARIATA INFINE SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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