Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SU MOLTE ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO TRA IL KM 35 ED IL KM 36, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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