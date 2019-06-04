Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;
PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA L’USCITA PER LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A1;
CODE RESIDUE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
E A SEGUITO DI UNA FRANA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TURANENSE TRA IL KM 35 ED IL KM 36; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL TRATTO INTERESSATO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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