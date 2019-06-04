Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
E SEMPRE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI ATTIVI, A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TURANENSE TRA IL KM 35 ED IL KM 36; CHIUSA ANCHE LA STRADA REGIONALE FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700 NEI PRESSI DI TERRACINA; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUI TRATTI INTERESSATI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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