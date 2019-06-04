Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A 1 ROMA NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA.
PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE; PER CHI, INVECE, PROVIENE DA SPERLONGA, IL TRAFFICO È DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA, MA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA SANT’ANASTASIA.
SULLA STRADA PROVINCIALE 34 TURANENSE, A CAUSA DI UNA FRANA VERIFICATASI NELLA GIORNATA DI IERI, AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 35 ED IL KM 36, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER COLLALTO SABINO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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