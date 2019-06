Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 ROMA NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE; PER CHI, INVECE, PROVIENE DA SPERLONGA, IL TRAFFICO È DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA, MA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA SANT’ANASTASIA.

ED INFINE, LO RICORDIAMO, RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 34 TURANENSE, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA IL KM 35 ED IL KM 36, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER COLLALTO SABINO.

