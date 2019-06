Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 ROMA NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA PISANA E BOCCEA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA; NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RESTANDO SULLA ROMA FIUMICINO, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; VERSO FIUMCIINO, INVECE, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL RACCORDO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

