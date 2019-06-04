Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RESTANDO SULLA ROMA FIUMICINO, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
TRAFFICATA LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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