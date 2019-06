Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RESTANDO SULLA ROMA FIUMICINO, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; VERSO FIUMICINO, CODE TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO.

TRAFFICATA LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

INFINE SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

