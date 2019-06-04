Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE TRA PONTE GALERIA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RESTANDO SULLA ROMA FIUMICINO, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR; VERSO FIUMICINO, CODE TRA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
INFINE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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