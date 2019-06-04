Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO PONTINA-APPIA; IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE; PER CHI, INVECE, PROVIENE DA SPERLONGA, IL TRAFFICO È DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA, MA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA SANT’ANASTASIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIRONAMENTO
Servizio fornito da Astral