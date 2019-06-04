Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE; PER CHI, INVECE, PROVIENE DA SPERLONGA, IL TRAFFICO È DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA, MA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA SANT’ANASTASIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral