Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.

PERMANGONO LE CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA ALL’ALTEZZA DEL KM 4+700, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER CHI PROVIENE DA TERRACINA, IL TRAFFICO È DEVIATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE; PER CHI, INVECE, PROVIENE DA SPERLONGA, IL TRAFFICO È DEVIATO SEMPRE SULL’APPIA, MA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA SANT’ANASTASIA.

