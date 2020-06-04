Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RESTANDO SULLA A24, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA ROMA EST E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;
PASSIAMO Al TRASPORTO MARITTIMO: A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, FINO AL PROSSIMO 12 GIUGNO LE CORSE DA E PER LA SARDEGNA SONO SOGGETTE A LIMITAZIONI; SEMPRE CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral