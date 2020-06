Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, FINO AL PROSSIMO 12 GIUGNO LE CORSE DELLE NAVI DA E PER LA SARDEGNA SONO SOGGETTE A LIMITAZIONI; SONO INOLTRE VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN CASO DI FEBBRE SUPERIORE AI 37 GRADI E MEZZO; SEMPRE CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

