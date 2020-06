Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SUBITO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;

IN DIREZIONE DEL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE FINO AL PROSSIMO 6 GIUGNO DISPOSTA CHIUSURA DEL CASELLO DI SAN CESAREO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 21 E LE 5 DEL MATTINO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

