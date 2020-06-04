Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E LE RUGHE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE TRATTE TRA IL KM 0+000 ED IL KM 25+700 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 19; SUL TRATTO INTERESSATO DISPOSTA CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 18 GIUGNO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral