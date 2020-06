Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

PER LA PRESENZA DI CANTIERI ATTIVI, IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI A NORD DELLA CAPITALE: NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SEMPRE PER LAVORI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CASSIA, TRA IL RACCORDO E LE RUGHE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DALLE 8 ALLE 19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ACUTO, GENAZZANO E CAVE AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI; SUI TRATTI INTERESSATI ATTIVA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO; SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral