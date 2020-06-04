Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI LANUVIO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA MONTE GIOVE E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE: SULLA FLAMINIA PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SEMPRE PER LAVORI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CASSIA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARA’ ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB; SEMPRE A PARTIRE DALLE 21 SERVIZIO SOSPESO PER LAVORI ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA: ATTIVE ANCHE QUI LINEE BUS SOSTITUTIVE.
RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral