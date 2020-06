Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A CORSO FRANCIA, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;

SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA CASILINA, CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

