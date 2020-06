Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA CASSIA, CON CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS E LA RIAPERTURA DELLE REGIONI RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO NAZIONALE, CON CORSE AGGIUNTIVE PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA;

SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO RIATTIVATI I VOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NEGLI AEROPORTI DI ROMA FIUMICINO E CIAMPINO E MILANO MALPENSA; RESTA CHIUSO INVECE L’AEROPORTO DI LINATE; RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, FINO AL PROSSIMO 12 GIUGNO LE CORSE DELLE NAVI DA E PER LA SARDEGNA SONO SOGGETTE A LIMITAZIONI; SEMPRE CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

