Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 17:15

di - 04 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E VIA APPIA A CAUSA DI UN INCENDIO. FUMO IN STRADA E SCARSA VISIBILITA’ PRESTARE ATTENZIONE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E VIA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’USCITA PER VIA APPIA
    ANCHE SU VIA APPIA TRAFFICO CONGESTIONATO DA VIA DI FIORANELLO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO
    STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
    CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
    CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SONO ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
    SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
    CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDANDO CHE
    FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
    A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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