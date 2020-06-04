Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E VIA APPIA A CAUSA DI UN INCENDIO. FUMO IN STRADA E SCARSA VISIBILITA’ PRESTARE ATTENZIONE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E VIA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’USCITA PER VIA APPIA
ANCHE SU VIA APPIA TRAFFICO CONGESTIONATO DA VIA DI FIORANELLO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDANDO CHE
FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral