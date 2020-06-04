Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 17:45

di - 04 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 17 :35 FEDERICO DI LERNIA
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E VIA APPIA A CAUSA DI UN INCENDIO. FUMO IN STRADA E SCARSA VISIBILITA’ PRESTARE ATTENZIONE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E VIA SALARIA E SEMPRE A CASUA DELL’INCENDIO DA VIA CASILINA ALL’USCITA PER VIA APPIA
    CONGESTIONATE ANCHE LE RAMPRE DI IMMISSIONE AL GRA DI VIA APPIA E VIA ARDEATINA
    SEGNALIAMO IN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA MONTEPORZIO CATONE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, PRESTARE ATTEZIONE
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO
    STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
    CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
    CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA NEI DUE SENSIO DI MARCIA
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
    CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SONO ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
    SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
    CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDANDO CHE
    FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
    È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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