Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 17 :35 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E VIA APPIA A CAUSA DI UN INCENDIO. FUMO IN STRADA E SCARSA VISIBILITA’ PRESTARE ATTENZIONE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E VIA SALARIA E SEMPRE A CASUA DELL’INCENDIO DA VIA CASILINA ALL’USCITA PER VIA APPIA

CONGESTIONATE ANCHE LE RAMPRE DI IMMISSIONE AL GRA DI VIA APPIA E VIA ARDEATINA

SEGNALIAMO IN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA MONTEPORZIO CATONE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, PRESTARE ATTEZIONE

CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO

STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA NEI DUE SENSIO DI MARCIA

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.

CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SONO ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;

SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDANDO CHE

FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.

È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral