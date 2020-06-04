Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER AUTO IN FIAMME TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA. ATTIVO RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE A CAUSA DELL’INCENDIO CHIUSA GALLERIA APPIA E CODE DA VIA PRENESTINA ALL’USCITA PER VIA APPIA
CONGESTIONATE ANCHE LE RAMPRE DI IMMISSIONE AL GRA DI VIA APPIA E VIA ARDEATINA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA DIREZIONE GRA E E DA PORTONACCIO A TANGEZIALE EST IN DIREZIONE ROMA
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA NEI DUE SENSIO DI MARCIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA FL2 ROMA-SULMONA è RALLENTATA PER PROBELAM TECNICO FRA LUNGHEZZA E BAGNI DI TIVOLI RITARDI FINO A 40 MIN
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.
CAMBIAMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SONO ATTIVE 80 FRECCE, 48 INTERCITY E OLTRE 4650 TRENI REGIONALI AL GIORNO;
SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDANDO CHE
FINO AL 12 GIUGNO IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI DI LINEA DA E VERSO LA SARDEGNA SARÀ SOGGETTO A LIMITAZIONI.
A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral