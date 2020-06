Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 18 :35 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER AUTO IN FIAMME TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA. ATTIVO RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE A CAUSA DELL’INCENDIO CHIUSA GALLERIA APPIA E CODE DA VIA PRENESTINA ALL’USCITA PER VIA APPIA

CONGESTIONATE ANCHE LE RAMPRE DI IMMISSIONE AL GRA DI VIA APPIA E VIA ARDEATINA

SULLA SALARIA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA NEI DUE SENSIO DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA FERROVIA ROMA-LIDO DALLE ORE 21 DI OGGI E DI DOMANI SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA- COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO – SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE SEGNALIAMO CHE DALLA TARDA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.

