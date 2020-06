Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2020 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA VIA ARDEATINA

SULLA SALARIA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

PER LA RETE DI SUPERFICIE SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 3 IN DIREZIONE TRASTEVERE DEVIATA VIA DI PORTA MAGGIORE – PRINCIPE AMEDEO – PIAZZA VITTORIO PER INCIDENTE TRA VEICOLI PRIVATI A VIALE CARLO FELICE

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA FERROVIA ROMA-LIDO DALLE ORE 21 DI OGGI E DI DOMANI SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA- COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO – SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE SEGNALIAMO CHE DALLA TARDA SERATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE SPOSTARSI TRA LE REGIONI SENZA L’UTILIZZO DELL’AUTODICHIARAZIONE.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO AEREO INVECE RIATTIVATI I VOLI VERSO LA SICILIA, PUGLIA E CALABRIA E RIPRISTINATE LE TRATTE VERSO NEW YORK, MADRID E BARCELLONA.

