Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 07:20 ERICA TERENZI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO
I LAVORI DEL FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO.
ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO,
TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI
PER TUTTO IL GIORNO.
CIRCOLAZIONE REGOLARE
TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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