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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 07:30

di - 04 Giugno 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 07:20 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
    SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO
    I LAVORI DEL  FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO. 
    ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO,
    TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
    CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI
    PER TUTTO IL GIORNO. 
    CIRCOLAZIONE REGOLARE
    TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA. 
    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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