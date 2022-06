Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 07:20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.

SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO

I LAVORI DEL FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO.

ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO,

TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI

PER TUTTO IL GIORNO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE

TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral