Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 10:30

AUMENTA ANCORA IL TRAFFICO VERSO IL LITORALE LAZIALE.

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PROPRIO VERSO CASTEL FUSANO E SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DELLA MURATELLA E PALIDORO VERSO MARINA DI SAN NICOLA.

TRAFFICO RALLENTATO POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E L’APPIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.

I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI.

