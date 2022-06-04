Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 12:20 ERICA TERENZI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; CONSEGUENTI CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA.
PROSEGUENDO SEMPRE IN CAREGGIATA INTERNA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO CON CONSEGUENTI FILE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO; SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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