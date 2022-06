Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 13:20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE; CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO; SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO

I LAVORI DEL FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO.

ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO,

TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI

PER TUTTO IL GIORNO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE

TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.

I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral