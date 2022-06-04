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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 13:30

di - 04 Giugno 2022 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 13:20 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE; CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO.
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTERROTTA LA LINEA TRAM 19 NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO; SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO
    I LAVORI DEL  FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO. 
    ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO,
    TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
    CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI
    PER TUTTO IL GIORNO. 
    CIRCOLAZIONE REGOLARE
    TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA. 
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
    I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 90 MINUTI.
    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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