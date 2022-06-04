Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’A24 ROMA-TERAMO. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA.SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA TIBURTINA.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA.
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, A ROMA E’ INIZIATA LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA RAGGIUNERÀ PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. AL MOMENTO CHIUSA PIAZZA DELLA REPUBBLICA. DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN TRANSITO NELLA ZONA.
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI E DOMANI RESTERÀ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. CIRCOLAZIONE REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E JONIO.
RICORDIAMO CHE RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
I TRENI AD ALTA VELOCITÀ VENGONO DEVIATI SULLE CONVENZIONALI ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI DA 60 A 90 MINUTI.
CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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