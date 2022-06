Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI

E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCO9LO PER L’A24 ROMA-TERAMO IN INTERNA, IL TRAFFICO VIENE DUNQUE SEGNALATO SCORREVOLE.

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI E DOMANI RESTERÀ INTERROTTO IL SERVIZIO S NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE RESTA SOSPESO SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.

I TRENI AD ALTA VELOCITÀ VENGONO DEVIATI SULLE CONVENZIONALI ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI DA 60 A 90 MINUTI.

CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA.

