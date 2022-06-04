Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCO9LO PER L’A24 ROMA-TERAMO IN INTERNA, IL TRAFFICO VIENE DUNQUE SEGNALATO SCORREVOLE.
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI E DOMANI RESTERÀ INTERROTTO IL SERVIZIO S NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE RESTA SOSPESO SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
I TRENI AD ALTA VELOCITÀ VENGONO DEVIATI SULLE CONVENZIONALI ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI DA 60 A 90 MINUTI.
CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral