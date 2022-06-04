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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 19:30

di - 04 Giugno 2022 - 19:30

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    VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
    BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLIC O CAPITOINO
    CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE B/B1 DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO
    RISOLTO IL GUASTO ALLA RETE ELLETRICA NAZIONALE
    RICORDIAMO INOLTRE, CHE OGGI SABATO 4 E DOMANI DOMENICA 5 GIUGNO
    E’ L’ULTIMO WE IN CUI IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E’ SOSPESO
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER LE INTERE GIORNATE
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    PERMANE SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
    I TRENI AD ALTA VELOCITÀ DEVIANO SULLE LINEE CONVENZIONALI
    ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA CON RITARDI RISPETTIVAMENTE DI 60 E DI 90 MINUTI.
    CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA
    PER GLI EVENTI DIVERSI GLI APPUNTAMENTI NEL LAZIO
    A POMEZIA LA FESTA DELLO SPORT DOMENICA PER
    LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DEL 5 GIUGNO
    APPUNTAMENTO A GENZANO PER L’” INFIORATA DEI RAGAZZI 2022”
    SUL NOSTRO SITO E PAGINE SOCIAL I PARTICOLARI DI QUESTI E ALTRI EVENTI
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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