Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLIC O CAPITOINO
CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE B/B1 DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO
RISOLTO IL GUASTO ALLA RETE ELLETRICA NAZIONALE
RICORDIAMO INOLTRE, CHE OGGI SABATO 4 E DOMANI DOMENICA 5 GIUGNO
E’ L’ULTIMO WE IN CUI IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E’ SOSPESO
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER LE INTERE GIORNATE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.
I TRENI AD ALTA VELOCITÀ DEVIANO SULLE LINEE CONVENZIONALI
ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA CON RITARDI RISPETTIVAMENTE DI 60 E DI 90 MINUTI.
CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA
PER GLI EVENTI DIVERSI GLI APPUNTAMENTI NEL LAZIO
A POMEZIA LA FESTA DELLO SPORT DOMENICA PER
LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DEL 5 GIUGNO
APPUNTAMENTO A GENZANO PER L’” INFIORATA DEI RAGAZZI 2022”
SUL NOSTRO SITO E PAGINE SOCIAL I PARTICOLARI DI QUESTI E ALTRI EVENTI
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral