Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLIC O CAPITOINO

CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE B/B1 DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO

RISOLTO IL GUASTO ALLA RETE ELLETRICA NAZIONALE

RICORDIAMO INOLTRE, CHE OGGI SABATO 4 E DOMANI DOMENICA 5 GIUGNO

E’ L’ULTIMO WE IN CUI IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA E’ SOSPESO

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER LE INTERE GIORNATE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA A ROMA PRENESTINA.

I TRENI AD ALTA VELOCITÀ DEVIANO SULLE LINEE CONVENZIONALI

ROMA-NAPOLI VIA CASSINO E VIA FORMIA CON RITARDI RISPETTIVAMENTE DI 60 E DI 90 MINUTI.

CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA-SULMONA-PESCARA

PER GLI EVENTI DIVERSI GLI APPUNTAMENTI NEL LAZIO

A POMEZIA LA FESTA DELLO SPORT DOMENICA PER

LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DEL 5 GIUGNO

APPUNTAMENTO A GENZANO PER L’” INFIORATA DEI RAGAZZI 2022”

SUL NOSTRO SITO E PAGINE SOCIAL I PARTICOLARI DI QUESTI E ALTRI EVENTI

