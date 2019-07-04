Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, 4 LUGLIO È IN PROGRAMMA A ROMA LA VISITA DI VLADIMIR PUTIN, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA. DALLE 19 DI OGGI E FINO ALLE 7 DI DOMANI, 5 LUGLIO, VERRA’ ISTITUITA UNA GREEN ZONE ALL’INTERNO DEL QUALE CI SARA’ IL DIVIETO DI SORVOLO, IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI E LA CHIUSURA A VISTA DEL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral