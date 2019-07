Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA;

INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA TRIGORIA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

RICORDIAMO CHE OGGI, 4 LUGLIO È IN PROGRAMMA A ROMA LA VISITA DI VLADIMIR PUTIN, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA. DALLE 19 DI OGGI E FINO ALLE 7 DI DOMANI, 5 LUGLIO, VERRA’ ISTITUITA UNA GREEN ZONE ALL’INTERNO DEL QUALE CI SARA’ IL DIVIETO DI SORVOLO, IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI E LA CHIUSURA A VISTA DEL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO

