Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E CASSIA, TRA AURELIA E A91, E PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA;
SULLA A24 TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE OGGI, 4 LUGLIO È IN PROGRAMMA A ROMA LA VISITA DI VLADIMIR PUTIN, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA. DALLE 19 DI OGGI E FINO ALLE 7 DI DOMANI, 5 LUGLIO, VERRA’ ISTITUITA UNA GREEN ZONE ALL’INTERNO DEL QUALE CI SARA’ IL DIVIETO DI SORVOLO, IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI E LA CHIUSURA A VISTA DEL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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