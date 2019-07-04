Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PISANA E A91, MENTRE IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO;
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA INVECE TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI.
RICORDIAMO CHE OGGI, 4 LUGLIO È IN PROGRAMMA A ROMA LA VISITA DI VLADIMIR PUTIN, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA. DALLE 19 DI OGGI E FINO ALLE 7 DI DOMANI, 5 LUGLIO, VERRA’ ISTITUITA UNA GREEN ZONE ALL’INTERNO DEL QUALE CI SARA’ IL DIVIETO DI SORVOLO, IL DIVIETO DI MANIFESTAZIONI E LA CHIUSURA A VISTA DEL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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